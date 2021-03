Inzaghi: “Voglio rivedere il Benevento di un mese fa. Juventus? Gara difficile ma abbiamo dimostrato di poter fare bene con le grandi” (Di venerdì 19 marzo 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del benevento, ha parlato così, in conferenza stampa, della sfida contro la Juventus in programma domenica alle ore 15. Queste le sue parole: “Con la Juventus dobbiamo fare la partita che facevamo fino a un mese fa. Il vero benevento è quello delle ventisei gare precedenti. Dobbiamo ritrovare il nostro carattere. Affrontiamo una delle migliori d’Europa e sembra quasi superfluo rimarcarlo, ho visto che i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi e questo mi fa essere fiducioso. Anche all’andata partivamo teoricamente battuti“. Sugli infortunati: “abbiamo preferito non rischiarli. Fosse stata l’ultima gare del campionato avremmo fatto altre valutazioni. Letizia e Iago non ci saranno. Foulon ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Filippo, tecnico del, ha parlato così, in conferenza stampa, della sfida contro lain programma domenica alle ore 15. Queste le sue parole: “Con ladobbiamola partita che facevamo fino a unfa. Il veroè quello delle ventisei gare precedenti. Dobbiamo ritrovare il nostro carattere. Affrontiamo una delle migliori d’Europa e sembra quasi superfluo rimarcarlo, ho visto che i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi e questo mi fa essere fiducioso. Anche all’andata partivamo teoricamente battuti“. Sugli infortunati: “preferito non rischiarli. Fosse stata l’ultima gare del campionato avremmo fatto altre valutazioni. Letizia e Iago non ci saranno. Foulon ...

