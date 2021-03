I temi che la riforma della giustizia non potrà ignorare (Di venerdì 19 marzo 2021) Errori giudiziari, tempi processuali dilatati, valutazione non obiettiva, spettacolarizzazione mediatica. E ancora custodia cautelare, prescrizione e intercettazioni... Le problematiche che affliggono i tribunali sono sul tavolo del nuovo ministro Marta Cartabia. L'obbrobrio giuridico del caso Caterini «La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero». Fu oltremodo tranchant John Rawls quando, vergando l'introduzione della sua opera più celebre, A theory of justice (Una teoria della giustizia), concluse che verità e giustizia fossero le principali virtù delle attività umane. A 100 anni esatti dalla nascita, Rawls è ricordato tra i massimi filosofi politici del ventesimo secolo e il suo è «considerato, fin dal suo ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) Errori giudiziari, tempi processuali dilatati, valutazione non obiettiva, spettacolarizzazione mediatica. E ancora custodia cautelare, prescrizione e intercettazioni... Le problematiche che affliggono i tribunali sono sul tavolo del nuovo ministro Marta Cartabia. L'obbrobrio giuridico del caso Caterini «Laè la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sisdi pensiero». Fu oltremodo tranchant John Rawls quando, vergando l'introduzionesua opera più celebre, A theory of justice (Una teoria), concluse che verità efossero le principali virtù delle attività umane. A 100 anni esatti dalla nascita, Rawls è ricordato tra i massimi filosofi politici del ventesimo secolo e il suo è «considerato, fin dal suo ...

Ultime Notizie dalla rete : temi che M5S: Grillo, nuova etica tv, basta interruzioni e urla "Il cittadino ha diritto di essere informato sui contenuti. Non è più tollerabile che il dibattito sui temi che interessano ai cittadini venga svilito da una sorta di competizione al ribasso dove vince chi urla più forte. Non è più accettabile che le immagini dei servizi e degli ospiti in studio ...

Decreto Sostegni: quando e quanti soldi arriveranno? Tutto quello che c'è da sapere ...il condono per milioni di cartelle Tra i temi più discussi vi è quello inerente il condono per milioni di cartelle . A tal proposito vi sono ancora alcuni nodi da sciogliere, soprattutto per quel che ...

Tema argomentativo sui diritti umani Studenti.it Dl Sostegni: aiuti a imprese e autonomi con perdite del 30% I contributi a fondo tributo del decreto Sostegni arriveranno alle imprese e ai titolari di partita Iva con fatturato fino a 10 milioni e con perdite del 30% nell'ammontare medio mensile del 2020 risp ...

Master Anticorruzione, chiude tavola rotonda su governance e etica post Covid (Teleborsa) - Governance ed etica nella nuova normalità. E' questo il tema della tavola rotonda che chiude, questo pomeriggio, 19 marzo 2021, la V edizione del Master Anticorruzione di II ...

I contributi a fondo tributo del decreto Sostegni arriveranno alle imprese e ai titolari di partita Iva con fatturato fino a 10 milioni e con perdite del 30% nell'ammontare medio mensile del 2020 risp ...

(Teleborsa) - Governance ed etica nella nuova normalità. E' questo il tema della tavola rotonda che chiude, questo pomeriggio, 19 marzo 2021, la V edizione del Master Anticorruzione di II ...