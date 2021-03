I casi in cui è necessario contattare il medico (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Ema ha confermato la sicurezza del vaccino AstraZeneca ma ha indicato la lista di sintomi per cui è il caso di contattare il medico. Vaccino AstraZeneca: sintomi da segnalare dopo la somministrazione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Ema ha confermato la sicurezza del vaccino AstraZeneca ma ha indicato la lista di sintomi per cui è il caso diil. Vaccino AstraZeneca: sintomi da segnalare dopo la somministrazione su Notizie.it.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 18/03/21 • Attualmente positivi: 547.510 • Deceduti: 103.855 (+423) • Dimessi/Guariti: 2.655.346 (… - matteosalvinimi : Ero andato l'ultima volta a trovarlo in settembre, oggi queste immagini le viviamo con sollievo: grazie alla nuova… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Berlino ha deciso su raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini, secondo cui dopo alcuni ca… - micheled2869 : RT @andcapocci: Astrazeneca sicuro e efficace. Ma sui rarissimi casi di trombosi anomale non è escluso del tutto un legame col vaccino. Le… - ti_SIC : RT @christianvitta: Buone notizie da Berna. Ora anche le attività create dopo marzo 2020 (nuovo termine 1.10.2020) potranno accedere ai cas… -