Gli Stati europei firmano un patto per raddoppiare gli unicorni entro il 2030 (Di venerdì 19 marzo 2021) UnicornoUno degli obiettivi al 2030 della Commissione europea è raddoppiare il numero di unicorni del vecchio continente, ossia quello di startup valutate almeno un miliardo di dollari. E per farlo Bruxells intende semplificare le regole per avviare un’impresa innovativa e accedere al credito. Sono queste, in sintesi, le basi di una delle tre dichiarazioni firmate al Digital day 2021 della Commissione europea. Un impegno sottoscritto da 24 Paesi europei, tra cui Italia, Francia e Germania, più l’Islanda. Gli obiettivi consistono nello stabilire un standard comune per le startup; creare ambienti favorevoli all’imprenditoria; copiare e condividere le migliori pratiche; avviare entro l’anno lo Startup Nations’ Hub, per raccogliere dati utili alle politiche di sostegno alle imprese innovative. Per Not ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) UnicornoUno degli obiettivi aldella Commissione europea èil numero didel vecchio continente, ossia quello di startup valutate almeno un miliardo di dollari. E per farlo Bruxells intende semplificare le regole per avviare un’impresa innovativa e accedere al credito. Sono queste, in sintesi, le basi di una delle tre dichiarazioni firmate al Digital day 2021 della Commissione europea. Un impegno sottoscritto da 24 Paesi, tra cui Italia, Francia e Germania, più l’Islanda. Gli obiettivi consistono nello stabilire un standard comune per le startup; creare ambienti favorevoli all’imprenditoria; copiare e condividere le migliori pratiche; avviarel’anno lo Startup Nations’ Hub, per raccogliere dati utili alle politiche di sostegno alle imprese innovative. Per Not ...

Advertising

RobertoBurioni : La campagna di vaccinazione che gli Stati Uniti stanno conducendo già mostra la sua notevole efficacia. Gli anziani… - goggiasofia : Festa del Papà. Auguri al mio, e a tutti gli allenatori, Skiman, fisioterapisti che sacrificano la propria famigli… - chetempochefa : Gli infermieri e i medici italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021 ???? 'Ho candidato il corpo sanita… - stati_generali : #DecretoSostegni, gli indennizzi per imprese, professionisti e partite iva - annamaria_ff : @Yon_Yonson71 @CardelliAc In Campania fonti del Presidente De Luca gli over 80 sono stati vaccinati con la 1^ dose… -