Finale Karatsev-Harris in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) Aslan Karastev e Lloyd Harris si giocano la Finale dell’Atp 500 di Dubai 2021. Non smette più di stupire il giocatore russo, che dopo Sinner si è aggiudicato anche la semiFinale contro il connazionale Rublev. Ora il suo cammino verso il titolo è diviso solamente dalla sorpresa sudafricana. Chi si prenderà i 500 punti di Dubai? IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale il titolo andrà in scena sabato 20 marzo, dalle ore 16:00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Aslan Karastev e Lloydsi giocano ladell’Atp 500 di. Non smette più di stupire il giocatore russo, che dopo Sinner si è aggiudicato anche la semicontro il connazionale Rublev. Ora il suo cammino verso il titolo è diviso solamente dalla sorpresa sudafricana. Chi si prenderà i 500 punti di? IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale il titolo andrà in scena sabato 20 marzo, dalle ore 16:00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. ...

Advertising

TiebreaktennisI : Finale ATP Dubai Karatsev – Harris in TV – dove vederla e orario - oktennis : Aslan Karatsev ferma a 23 match la striscia vincente di Rublev nei tornei 500 e conquista la prima finale in carrie… - TennisWorldit : Atp Dubai - Non finiscono le sorprese. In finale Karatsev e Harris - EnricoDon3 : Karatsev 'il carrarmato russo' dopo Sinner stende il suo quotato connazionale Rublev 64, 46, 64 e sfiderà il sudafricano Harris in finale. - GrenobleVizille : RT @SuperTennisTv: ???? Harris e ???? Karatsev sono i finalisti del Dubai Open! Sconfiggono rispettivamente Shapovalov e Rublev in 3 set: doma… -