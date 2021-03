Facebook lavora a dei futuristici controller AR VR legati ai segnali nervosi

(Di venerdì 19 marzo 2021) A febbraio The Information ha riportato i piani precedentemente segreti diper il lancio di uno smartwatch nel 2022, con un dispositivo di seconda generazione che seguirà nel 2023. Non è chiaro se si tratti di un progetto separato. Sean Keller, Head of AR / VR Interaction and Input R&D di, ha affermato quanto segue sul potenziale di un dispositivo montato sul polso: "I braccialetti e gli smartwatch sono già ampiamente utilizzati. Un dispositivo al polso può fungere da piattaforma per computer. Può fungere da hub per input e output e può supportare un'ampia gamma di sensori". Gli headset Oculus Quest dioggi supportano il tracciamento delle mani senza, eseguito tramite le telecamere del dispositivo. Richiede una stanza ben illuminata, c'è un piccolo ma evidente ritardo e non ...

Advertising

Vendula82 : RT @FratellidItalia: ?? Giorgia #Meloni: “È scandaloso che governo e autorità sanitarie continuino a scaricare su chi lavora le proprie resp… - ROMINA70672119 : RT @FratellidItalia: ?? Giorgia #Meloni: “È scandaloso che governo e autorità sanitarie continuino a scaricare su chi lavora le proprie resp… - Leo157Zotti : RT @FratellidItalia: ?? Giorgia #Meloni: “È scandaloso che governo e autorità sanitarie continuino a scaricare su chi lavora le proprie resp… - kironzola83 : RT @FratellidItalia: ?? Giorgia #Meloni: “È scandaloso che governo e autorità sanitarie continuino a scaricare su chi lavora le proprie resp… - xblunotte : RT @FratellidItalia: ?? Giorgia #Meloni: “È scandaloso che governo e autorità sanitarie continuino a scaricare su chi lavora le proprie resp… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook lavora

Agenzia ANSA

... start up chesu progetti culturali attraverso nuove tecnologie. Gli itinerari mettono al ... TwitterInstagram Messenger Flipboard Spostandosi sul mare si incontra l'isola croata di ...Fondata nel 1998 nel Regno Unito,a livello globale come think - tank e do - thank ...con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti "Mi piace" sulla nostra pagina. ...(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Facebook lavora ad una versione di Instagram per 'under 13', più adatta in termini di sicurezza per i più piccoli.febi bilstein è sempre più social: è online la pagina Facebook ufficiale. febi bilstein spinge sui canali social: è online la pagina Facebook ufficiale (@febi.bilsteinIT), che ...