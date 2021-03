F1 | presentato il GP dell’Arabia Saudita

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Formula 1,il GP: l’analisi del tracciato di Jeddah, il circuito cittadino che strizza l’occhio alla velocità. Si alza il sipario sul GPcon la presentazione del tracciato di Jeddah, già circondato da diverse polemiche che in realtà interessano la sfera politica e non quella prettamente sportiva. Formula 1,il GP: la pista di Jeddah La pista è lunga 6.175 chilometri, si snoda lungo 27 curve. In base alle simulazioni, che ormai si avvicinano tantissimo alla realtà, la velocità media dovrebbe aggirarsi intono ai 250 chilometri orari. Non ci sono dubbi sul fatto che il tracciato abbia le carte in regola per regalare agli spettatori gare emozionanti. Si tratta di un ...