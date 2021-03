Eriksen | ' Scudetto è la prima parola che ho imparato Ora con Conte ci conosciamo bene'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Un2.0 più coinvolto e sorridente. In un'intervista rilasciata a Dazn in vista della sfida poi rinviata contro il Sassuolo il danese racconta il suo strano anno in nerazzurro. Dalla naftalina ...

"Non so se si debba parlare di un 'nuovo' o dell'di sempre che però gioca un po' di più - racconta l'ex Tottenham - . Nel sistema che utilizziamo e nella posizione che occupo adesso ...Il nuovoEcco uno stralcio dell'intervista a DAZN: Lukaku e loQuindi sul rapporto con l'attaccante principe della squadra e sul tempo che ci ha messo a imparare la parola '':..."Scudetto è stata una della prime parole che ho imparato. Ma al momento è solo qualcosa che possiamo sognare, finché non lo avremo ...(ANSA) – ROMA, 19 MAR – "Non so se è un ‘nuovo Eriksen’ o quello di sempre che però gioca un po’ di più. Nel sistema che utilizziamo e nella posizione che occupo adesso gioco un po’ più basso, quindi ...