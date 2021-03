Dl sostegni: fonti governo, stop vecchie cartelle solo con reddito Irpef fino a 30mila (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Dopo un braccio di ferro durato ben due ore e mezzo, a quanto apprende l'Adnkronos passa la proposta di mediazione sul nodo cartelle avanzata dal ministro Daniele Franco e del premier Mario Draghi, dubbioso su una sanatoria di ampio respiro. Dunque sì alla cancellazione di vecchie cartelle, ma solo con un reddito Irpef che non superi i 30mila euro. Il colpo di bianchetto sulle cartelle varrà fino al 2011, mentre inizialmente avrebbe dovuto coprire il periodo 2000-2015. fino al 2015, è la mediazione raggiunta in Cdm, la cancellazione dovrebbe essere legata alla riforma per l'efficientamento del sistema della riscossione chiesta da Lega e Fi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Dopo un braccio di ferro durato ben due ore e mezzo, a quanto apprende l'Adnkronos passa la proposta di mediazione sul nodoavanzata dal ministro Daniele Franco e del premier Mario Draghi, dubbioso su una sanatoria di ampio respiro. Dunque sì alla cancellazione di, macon unche non superi ieuro. Il colpo di bianchetto sullevarràal 2011, mentre inizialmente avrebbe dovuto coprire il periodo 2000-2015.al 2015, è la mediazione raggiunta in Cdm, la cancellazione dovrebbe essere legata alla riforma per l'efficientamento del sistema della riscossione chiesta da Lega e Fi.

Advertising

TV7Benevento : Dl sostegni: fonti Lega, al lavoro per riforma riscossioni... - Agenpress : Dl sostegni. Fonti, intesa su cartelle e riforma riscossione voluta dalla Lega. 1,7 mld per il turismo… - salernonotizie : Dl Sostegni: fonti, 3,3 mld a Cassa Covid, per tutto 2021 - ArmandoMaioran3 : RT @Radio1Rai: ??Dovrebbe cominciare il 10 aprile l’erogazione dei fondi del prossimo decreto #sostegni. Il governo avrebbe intenzione di er… - TV7Benevento : **Dl sostegni: fonti, salgono a 4,8 mld risorse per vaccini e gestione commissariale**... -