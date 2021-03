Dl Sostegni approvato, Draghi: «È momento di dare soldi. Da 8 aprile 11 miliardi a imprese. Scuola riaperta appena possibile fino a I media» (Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato, questa sera, in conferenza stampa, delle misure economiche previste dal decreto Sostegni, appena approvato. «Obiettivo è dare... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha parlato, questa sera, in conferenza stampa, delle misure economiche previste dal decreto. «Obiettivo è...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni approvato Covid. Il Consiglio dei ministri approva il Decreto sostegni, ecco cosa prevede Agricoltura e pesca Duecento milioni di euro in più per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura: nel decreto Sostegni approvato aumenta da 150 a 350 milioni ...

Decreto Sostegni, Draghi: 'Subito 11 miliardi alle imprese' Più volte rinviato, il Consiglio dei ministri a fine serata ha approvato il decreto Sostegni , un provvedimento da 32 miliardi di euro in cui verranno utilizzate le risorse dello scostamento di bilancio approvato dalle Camere a gennaio allo scopo di aiutare ...

Approvato il Decreto Sostegni: ristori, tasse, cassa integrazione. Cosa prevede IL GIORNO Decreto Sostegni, il Cdm approva il testo. Draghi spiega quando ci saranno i pagamenti Decreto Sostegni, arrivata l'approvazione del governo: il premier Mario Draghi ha spiegato quando ci saranno i pagamenti ...

Decreto Sostegni 2021: tutte le misure presentate dal governo Draghi il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso di cedere agli appelli arrivati da più fronti in queste ultime settimane e di presenziare alla conferenza stampa di presentazione del Decreto ...

