Covid, Gdf Treviso sequestra 450 mila mascherine made in China (Di venerdì 19 marzo 2021) La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto e sequestrato un carico di 450 mila mascherine, tutte non conformi alla legge. In particolare 205mila mascherine riportavano la marcatura "CE" contraffatta ed erano sprovviste delle certificazioni necessarie a provarne la conformità agli standard di sicurezza richiesti. La parte più inquietante del carico sequestrato, però, è costituita da 245 mila mascherine destinate ai più piccoli, che riportavano i loghi contraffatti di noti personaggi dei cartoni animati, tra cui Hello Kitty, Minions, Peppa Pig e Avengers (Covid, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 marzo 2021) La Guardia di Finanza diha scoperto eto un carico di 450, tutte non conformi alla legge. In particolare 205riportavano la marcatura "CE" contraffatta ed erano sprovviste delle certificazioni necessarie a provarne la conformità agli standard di sicurezza richiesti. La parte più inquietante del caricoto, però, è costituita da 245destinate ai più piccoli, che riportavano i loghi contraffatti di noti personaggi dei cartoni animati, tra cui Hello Kitty, Minions, Peppa Pig e Avengers (, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Gdf Treviso sequestra 450.000 mascherine made in China La guardia di Finanza di Treviso, nel corso di un controllo al casello autostradale di Venezia Est, ha sequestrato 450.000 mascherine, di produzione cinese e tutte non conformi alla legge. (ANSA)

