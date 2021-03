Covid: Draghi, 'campagna vaccini Ue? Ci sono stati problemi, ma col senno di poi...' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Ci sono stati dei problemi" nella campagna di vaccinazione europea "che risalgono al modo in cui questi contratti sono stati fatti, alla scelta delle società e delle strategie" lo dico "con tutta umiltà, con il senno di poi si trovano tanti errori... la stessa domanda sarebbe stato meglio farcela al momento in cui venivano fatti questi contratti". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Cidei" nelladi vaccinazione europea "che risalgono al modo in cui questi contrattifatti, alla scelta delle società e delle strategie" lo dico "con tutta umiltà, con ildi poi si trovano tanti errori... la stessa domanda sarebbe stato meglio farcela al momento in cui venivano fatti questi contratti". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa.

