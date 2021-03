Costacurta: “Maldini? E’ uno scandalo che non abbia vinto il Pallone D’Oro” (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, nell'intervista a Sky Sport ha parlato di Paolo Maldini, dirigente rossonero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro, ex giocatore del Milan, nell'intervista a Sky Sport ha parlato di Paolo, dirigente rossonero

Advertising

sportli26181512 : Costacurta: 'È uno scandalo che Maldini non abbia mai vinto il Pallone d’Oro': Billy Costacurta, ex rossonero ed ex… - CCokina12 : RT @MilanNewsit: Costacurta: 'È uno scandalo che Maldini non abbia mai vinto il Pallone d’Oro' - ciccionocera00s : RT @MilanNewsit: Costacurta: 'È uno scandalo che Maldini non abbia mai vinto il Pallone d’Oro' - MilanNewsit : Costacurta: 'È uno scandalo che Maldini non abbia mai vinto il Pallone d’Oro' - emidiogubbiotti : @UEFAcom_it Tassotti baresi Costacurta Maldini . È la linea più forte di ogni epoca -