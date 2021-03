Campagna sui vaccini, governo Draghi punta su Totti e Vezzali. Conte scelse i Ferragnez (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima una grande scritta: “Mi vaccino perché…” poi il volto di un campione. È il cuore della Campagna di comunicazione che ha in mente il governo Draghi. L’idea è coinvolgere campioni come Francesco Totti e Valentina Vezzali, ma anche personalità del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell’informazione. È quanto scrive il quotidiano ‘La Repubblica’ sostenendo che l’obiettivo è “sfumare le angosce degli ultimi giorni e ammortizzare l’effetto nefasto della sospensione temporanea del vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19”. Sempre secondo il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, “nei prossimi giorni Palazzo Chigi cercherà di pianificare la Campagna che ha in mente. Innanzitutto raccogliendo l’adesione formale dei big, tutti ad altissima ‘popolarità’. Poi coinvolgendo le ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima una grande scritta: “Mi vaccino perché…” poi il volto di un campione. È il cuore delladi comunicazione che ha in mente il. L’idea è coinvolgere campioni come Francescoe Valentina, ma anche personalità del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell’informazione. È quanto scrive il quotidiano ‘La Repubblica’ sostenendo che l’obiettivo è “sfumare le angosce degli ultimi giorni e ammortizzare l’effetto nefasto della sospensione temporanea del vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19”. Sempre secondo il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, “nei prossimi giorni Palazzo Chigi cercherà di pianificare lache ha in mente. Innanzitutto raccogliendo l’adesione formale dei big, tutti ad altissima ‘popolarità’. Poi coinvolgendo le ...

