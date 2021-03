Bimbo di 3 anni rischia di soffocare, il vicino 20enne salta l’interrogazione in Dad per salvarlo (Di venerdì 19 marzo 2021) Simone Mantovani, studente dell’istituto Alberghiero Paolo Frisi di Milano, ha saltato un’importante interrogazione via dad, mercoledì scorso. Quando è riapparso davanti ai professori, ha però dato una validissima giustificazione ai suoi insegnanti: si era dovuto assentare per andare a salvare il suo piccolo vicino di casa. Simone, 20 anni, è il motivo per cui un Bimbo di 3 anni residente in zona San Siro al momento è vivo: è stato lui infatti a salvarlo da un soffocamento, riuscendo a fargli la manovra di Heimlich e ad assisterlo fino all’arrivo dei soccorsi. Bimbo di 3 anni sta soffocando, la nonna disperata chiede aiuto Simone Mantovani stava per essere interrogato di storia, verso le 2 di mercoledì pomeriggio. Invece, la giornata aveva in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Simone Mantovani, studente dell’istituto Alberghiero Paolo Frisi di Milano, hato un’importante interrogazione via dad, mercoledì scorso. Quando è riapparso davanti ai professori, ha però dato una validissima giustificazione ai suoi insegnanti: si era dovuto assentare per andare a salvare il suo piccolodi casa. Simone, 20, è il motivo per cui undi 3residente in zona San Siro al momento è vivo: è stato lui infatti ada un soffocamento, riuscendo a fargli la manovra di Heimlich e ad assisterlo fino all’arrivo dei soccorsi.di 3sta soffocando, la nonna disperata chiede aiuto Simone Mantovani stava per essere interrogato di storia, verso le 2 di mercoledì pomeriggio. Invece, la giornata aveva in ...

Advertising

Fedez : Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio miglior… - MediasetTgcom24 : Milano, bimbo di 3 anni sta soffocando: lo salva il vicino di casa, uno studente in Dad #Milano… - Agenzia_Ansa : Ha atteso il trapianto per 525 giorni in ospedale, collegato a un cuore artificiale un bambino di sette anni operat… - angelicapenny : RT @Fedez: Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il m… - lulu_269 : RT @Fedez: Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il m… -