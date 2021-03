Biden scivola e cade salendo la scaletta dell'Air Force One (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 marzo 2021 Joe Biden è inciampato mentre saliva la scaletta dell'Air Force One per volare ad Atlanta, è scivolato due volte prima di cadere una terza, mentre si reggeva al corrimano. The Hill Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 marzo 2021 Joeè inciampato mentre saliva la'AirOne per volare ad Atlanta, èto due volte prima dire una terza, mentre si reggeva al corrimano. The Hill

