ATP Acapulco 2021, Lorenzo Musetti batte Grigor Dimitrov con la forza del talento (Di venerdì 19 marzo 2021) “Un ragazzo che sa giocare a tennis“. Paolo Canè l’ha sintetizzata in questo modo e come dargli torto. L’ex tennista italiano sui social ha accolto così la notizia della vittoria di Lorenzo Musetti ad Acapulco contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Un altro scapo eccellente nella collezione dell’azzurrino, ricordando le vittorie sul cemento messicano contro l’argentino Diego Schwartzman e l’americano Francis Tiafoe. Sì, sa giocare bene a tennis il ragazzo e lo fa diversamente dagli esponenti moderni. Siamo ormai abituati a velocità di palla disumane e a poche variazioni da parte della nouvelle vague. Lorenzo, invece, fa dei cambi di spartito una caratteristica essenziale: colpi in top-spin, rovesci in back, palle corte sono il campionario del classe 2002 nativo di Carrara. Una boccata ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) “Un ragazzo che sa giocare a tennis“. Paolo Canè l’ha sintetizzata in questo modo e come dargli torto. L’ex tennista italiano sui social ha accolto così la notizia della vittoria diadcontro il bulgaro. Un altro scapo eccellente nella collezione dell’azzurrino, ricordando le vittorie sul cemento messicano contro l’argentino Diego Schwartzman e l’americano Francis Tiafoe. Sì, sa giocare bene a tennis il ragazzo e lo fa diversamente dagli esponenti moderni. Siamo ormai abituati a velocità di palla disumane e a poche variazioni da parte della nouvelle vague., invece, fa dei cambi di spartito una caratteristica essenziale: colpi in top-spin, rovesci in back, palle corte sono il campionario del classe 2002 nativo di Carrara. Una boccata ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Acapulco Musetti, un'altra impresa: battuto Dimitrov, in semifinale troverà Tsitsipas In Messico, ad Acapulco , il 19enne tennista azzurro e numero 120 del ranking mondiale, ha eliminato anche Grigor Dimitrov , n.16 Atp e quinta testa di serie del torneo. E lo ha fatto in due set (6 - ...

Dalle Apuane ad Acapulco sulle vette del tennis ... numero 56 del ranking mondiale, e ha eliminato per 6 - 4 7 - 6 (7/3), dopo 2 ore e 8 minuti di partita, il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 16 Atp e quinta testa di serie, a segno ad Acapulco nel ...

ATP Acapulco 2021, Alexander Zverev e Stefanos Tsistipas in semifinale OA Sport Atp Acapulco - Musetti batte Dimitrov e va in semifinale: il match point È un grandissimo Atp 500 di Acapulco per il giovane talento italiano Lorenzo Musetti. Dopo la prima vittoria contro un Top 10 contro Schwartzman, l'azzurro sorprende anche Grigor Dimitrov e trova così ...

Musetti, un'altra impresa: battuto Dimitrov, in semifinale troverà Tsitsipas A fine partita si sdraia a terra, esausto ma felice. Lorenzo Musetti sa che questa sta diventando la settimana più bella della sua vita. In Messico, ad Acapulco, il 19enne ...

