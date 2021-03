AstraZeneca, l’Aifa dà il via libera: “Stop deciso per cautela, ora l’Ema ha chiarito che non ci sono controindicazioni” (Di venerdì 19 marzo 2021) Da oggi, 19 marzo 2021, dopo 3 giorni di Stop, ripartono le vaccinazioni AstraZeneca in Italia. L’annuncio ufficiale è stato dato dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) in conferenza stampa. Ieri la Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), agenzia dei farmaci britannica, e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) hanno riaffermato che i benefici del vaccino Covid-19 AstraZeneca continuano a superare di gran lunga i rischi. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) dell’Ema ha concluso che non vi è stato alcun aumento del rischio complessivo di coaguli di sangue (eventi tromboembolici) con il vaccino AstraZeneca. “Tuttavia, il Prac ha anche concluso che, per casi molto rari di eventi tromboembolici gravi con trombocitopenia, un nesso causale con il ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Da oggi, 19 marzo 2021, dopo 3 giorni di, ripartono le vaccinazioniin Italia. L’annuncio ufficiale è stato dato dal(Agenzia Italiana del Farmaco) in conferenza stampa. Ieri la Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), agenzia dei farmaci britannica, e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) hanno riaffermato che i benefici del vaccino Covid-19continuano a superare di gran lunga i rischi. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) delha concluso che non vi è stato alcun aumento del rischio complessivo di coaguli di sangue (eventi tromboembolici) con il vaccino. “Tuttavia, il Prac ha anche concluso che, per casi molto rari di eventi tromboembolici gravi con trombocitopenia, un nesso causale con il ...

