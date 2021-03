Articolo Uno ricorda Don Peppe Diana a 27 anni dalla sua uccisione (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Articolo Uno Caserta si unisce alle istituzioni, agli studenti, alle associazioni, ai comitati e a tutti coloro che ricorderanno oggi, 19 marzo 2021, la figura di Don Peppe Diana, il sacerdote di Casal di Principe ucciso dalla camorra 27 anni fa”. Lo dichiara Alessandro Tartaglione, coordinatore provinciale del partito progressista di Terra di Lavoro. “Don Diana – continua Tartaglione – scelse di non stare in silenzio, di denunciare a voce alta la violenza criminale dei clan e la loro infiltrazione nel tessuto imprenditoriale e sociale. Fu ammazzato perché aveva deciso di denunciare e contrastare la camorra casalese, lavorando soprattutto con i più giovani, investendo sulla loro formazione. Grazie al suo sacrificio la comunità di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Uno Caserta si unisce alle istituzioni, agli studenti, alle associazioni, ai comitati e a tutti coloro che ricorderanno oggi, 19 marzo 2021, la figura di Don, il sacerdote di Casal di Principe uccisocamorra 27fa”. Lo dichiara Alessandro Tartaglione, coordinatore provinciale del partito progressista di Terra di Lavoro. “Don– continua Tartaglione – scelse di non stare in silenzio, di denunciare a voce alta la violenza criminale dei clan e la loro infiltrazione nel tessuto imprenditoriale e sociale. Fu ammazzato perché aveva deciso di denunciare e contrastare la camorra casalese, lavorando soprattutto con i più giovani, investendo sulla loro formazione. Grazie al suo sacrificio la comunità di ...

Advertising

borghi_claudio : @PagellaPolitica Carissimi, facciamola facile: io ho detto due cose: 1) che i dati covid (in particolare i morti) f… - Internazionale : A Mosca è stata depositata una denuncia che colpisce indirettamente uno degli uomini più potenti dell’entourage di… - emenietti : non sono buono a fare gli appelli, ma se fai il mio mestiere e mi leggi, pensaci prima del prossimo titolo o artico… - anteprima24 : ** Articolo Uno ricorda Don Peppe Diana a 27 anni dalla sua uccisione ** - Lucil1Luciana : RT @borghi_claudio: @PagellaPolitica Carissimi, facciamola facile: io ho detto due cose: 1) che i dati covid (in particolare i morti) fra i… -