Amburgo-FC Heidenheim sabato | ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 19 marzo 2021) Le cancellazioni di partite stanno divenendo frequenti in questo campionato ma questa pare che si giochi nonostante l’attaccante Simon Terodde sia risultato positivo. I padroni di casa sono tornati alla vittoria contro il Bochum venerdì’ scorso e ora sono secondi in classifica a soli due punti dalla capolista. Gli ospiti, settimi e a -7 dalle InfoBetting: Scommesse Sportive e

