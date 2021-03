Windows 10: le funzionalità che gli utenti esperti applaudiranno (Di giovedì 18 marzo 2021) Microsoft sta testando nuove funzionalità che permetteranno agli utenti di ottimizzare meglio i loro desktop virtuali su Windows 10. L’opzione dei desktop virtuali permette agli utenti di dividere la loro configurazione di Windows 10 in più desktop distinti, che è particolarmente utile se un singolo dispositivo viene utilizzato per un certo numero di compiti diversi. Tuttavia, oltre alla possibilità di rinominare ogni nuovo desktop, c’è attualmente poca possibilità di personalizzazione. Cosa propone l’aggiornamento Per rimediare a questo problema, Microsoft presto lancerà un aggiornamento di Windows 10 che consente agli utenti di selezionare sfondi unici per ogni desktop, così come organizzarli più facilmente utilizzando un meccanismo drag-and-drop. Queste ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 18 marzo 2021) Microsoft sta testando nuoveche permetteranno aglidi ottimizzare meglio i loro desktop virtuali su10. L’opzione dei desktop virtuali permette aglidi dividere la loro configurazione di10 in più desktop distinti, che è particolarmente utile se un singolo dispositivo viene utilizzato per un certo numero di compiti diversi. Tuttavia, oltre alla possibilità di rinominare ogni nuovo desktop, c’è attualmente poca possibilità di personalizzazione. Cosa propone l’aggiornamento Per rimediare a questo problema, Microsoft presto lancerà un aggiornamento di10 che consente aglidi selezionare sfondi unici per ogni desktop, così come organizzarli più facilmente utilizzando un meccanismo drag-and-drop. Queste ...

