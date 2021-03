Ultime Notizie Roma del 18-03-2021 ore 18:10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Mario Draghi da cerimonia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del covid a Bergamo lo Stato e ci sarà questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti ha detto il premier Siamo qui per promettere nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengono adeguatamente assistite e protette la città ha accolto il presidente draghi esattamente un anno dopo che una colonna di camion dell’esercito uscì dal cimitero cittadino per portare molte Bari di del covid in crematori di altre città e regioni draghi ha deposto una corona di fiori al Cimitero Monumentale di Bergamo e inaugurato il bosco della memoria con la cerimonia per la messa a Dimora dei primi 100 alberi Economia La situazione sembra migliore di quanto non fosse un anno fa e possiamo aspettarci che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Mario Draghi da cerimonia per la giornata nazionale in memoria delle vittime del covid a Bergamo lo Stato e ci sarà questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti più uniti ha detto il premier Siamo qui per promettere nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengono adeguatamente assistite e protette la città ha accolto il presidente draghi esattamente un anno dopo che una colonna di camion dell’esercito uscì dal cimitero cittadino per portare molte Bari di del covid in crematori di altre città e regioni draghi ha deposto una corona di fiori al Cimitero Monumentale di Bergamo e inaugurato il bosco della memoria con la cerimonia per la messa a Dimora dei primi 100 alberi Economia La situazione sembra migliore di quanto non fosse un anno fa e possiamo aspettarci che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Gianni Morandi, il primo post dall'ospedale: 'È più dura del previsto' Gianni Morandi sta meglio dopo l' incidente che gli ha causato gravi ustioni alle mani, ma la convalescenza sarà molto lunga. Lo ha rivelato lo stesso cantante in un post pubblicato direttamente dall'...

Giornata vittime Covid, ANIEF: scuola paga alto tributo Abbiamo avuto notizie nelle ultime ore anche di operatori scolastici che hanno perso la vita a causa del Covid: la tragedia non risparmia nemmeno la scuola e chi vi lavora ogni giorno per la ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 24.935 casi e 423 vittime Il Sole 24 ORE Rugby: Sei Nazioni, ufficiale il XV azzurro che sfiderà la Scozia Non saranno disponibili per il match David Sisi – che non ha recuperato da un trauma contusivo alla spalla sinistra emerso al termine del match contro il Galles – Jacopo Trulla e Daniele Rimpelli, ...

Il bollettino covid della provincia di Latina: 225 nuovi positivi e nessuna vittima Nuova impennata di positivi in provincia di Latina: sono 225 quelli riportati nel bollettino reso noto dall'assessorato alla Sanità del Lazio, mentre ieri, 17 marzo, erano 140.

