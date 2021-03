Ultime Notizie Roma del 18-03-2021 ore 10:10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale colonna Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio biden Putin un assassino pagherà il prezzo per Le interferenze nelle elezioni presidenziali del 2020 dura la replica di Mosca accuse prive di fondamento è sbagliato È un pretesto per imporre sanzioni prende Putin offende tutti i cittadini russi ha detto il presidente della Duma ha richiamato in patria l’ambasciatore Russo negli Stati Uniti sono 23059 positivi al test coronavirus in Italia nelle Ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute che portano in totale 3 milioni 281 mila 810 nelle precedenti 24 ore ancora i casi individuati erano stati 20396 431 le vittime in un giorno per un totale dall’inizio dell’emergenza dicendo 3432 i cittadini europei potranno tornare a viaggiare Quest’estate fornendo la prova disottoposti alla vaccinazione oppure ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)dailynews radiogiornale colonna Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio biden Putin un assassino pagherà il prezzo per Le interferenze nelle elezioni presidenziali del 2020 dura la replica di Mosca accuse prive di fondamento è sbagliato È un pretesto per imporre sanzioni prende Putin offende tutti i cittadini russi ha detto il presidente della Duma ha richiamato in patria l’ambasciatore Russo negli Stati Uniti sono 23059 positivi al test coronavirus in Italia nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute che portano in totale 3 milioni 281 mila 810 nelle precedenti 24 ore ancora i casi individuati erano stati 20396 431 le vittime in un giorno per un totale dall’inizio dell’emergenza dicendo 3432 i cittadini europei potranno tornare a viaggiare Quest’estate fornendo la prova disottoposti alla vaccinazione oppure ...

