UFFICIALE – Di Bello è l’arbitro di Roma-Napoli: tutte le designazioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono state rese note tutte le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli sarà diretta da Marco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono state rese notelearbitrali per la ventottesima giornata di Serie A, la sfida trasarà diretta da Marco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

NCN_it : #UFFICIALE – #ROMA-#NAPOLI, ALL'OLIMPICO FISCHIERÀ #DIBELLO: ECCO LA SESTINA COMPLETA #SerieA #RomaNapoli… - _SiGonfiaLaRete : #UFFICIALE - #RomaNapoli, ecco chi arbitra - 100x100Napoli : La sestina ufficiale per #Roma-#Napoli. - ilnapolionline : UFFICIALE - Roma/Napoli è stata affidata a Di Bello - - SimoneAKirA : RT @etrurianx: Per la rubrica #musica amata da me e @SimoneAKirA oggi alle ore 5 di mattina è uscito il secondo singolo (primo ufficiale) d… -