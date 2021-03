“Sei proprio antipatico!” Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso va su tutte le furie col suo ospite | “Ma tu parli?!” Gelo in studio

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ancora battibecchi a5. Sul finire della trasmissioneè tornata a parlare della concorrente dell’Isola dei Famosi Vera Gemma, la quale ha una storia d’amore con un ragazzo di soli 22 anni. Su questa loro storia ha lanciato anche una clip dando qualche news in più ai numerosi telespettatori. Una volta finito l’RWM, l’opinionista Biagio D’Anelli ha rivelato che il ragazzo adesso pare viva addirittura a Roma a casa di Vera Gemma. Una notizia che ha lasciato di stucco Franco Oppini oggi aCinque, il quale ha colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “Forse lui non aveva casa…No?!” A quel puntoha ripreso Franco Oppini, facendogli notare di aver fatto un’uscita poco carina: “Ma quanto sei antipatico… Ma quanto sei ...

