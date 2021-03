Sci alpino, finali Lenzerheide 2021: scelti gli azzurri per il team event (Di giovedì 18 marzo 2021) Si avvicina la conclusione della stagione 2020/2021 della Coppa del Mondo di sci alpino. La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato la formazione azzurra che prenderà parte al team event, in programma venerdì 19 marzo nelle finali di Lenzerheide, in Svizzera. La squadra italiana sarà composta da Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Nadia Delago e Sophie Mathiou. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Si avvicina la conclusione della stagione 2020/della Coppa del Mondo di sci. La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato la formazione azzurra che prenderà parte al, in programma venerdì 19 marzo nelledi, in Svizzera. La squadra italiana sarà composta da Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Nadia Delago e Sophie Mathiou. SportFace.

