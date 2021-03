Roma: Salvini, 'prima vaccini e rimborsi, dopo no a Bertolaso Fdi faccia proposte' (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Al presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che chiede al centrodestra di riprendere il confronto per individuare i candidati sindaci alle prossime Comunali, a partire da Roma, il segretario della Lega, Matteo Salvini, replica: "In questo momento io sto spendendo tutto il mio tempo sul tema vaccini e rimborsi. prima sblocchiamo i vaccini, approviamo i rimborsi e poi ragioniamo di tutto il resto. Certo, chi ha detto no a Bertolaso per mesi, faccia qualche proposta alternativa, perchè non si possono dire solo dei no". "Io -ribadisce il leader del Carroccio- continuo a ritenere che Bertolaso sarebbe il miglior sindaco per Roma, se qualcuno la pensa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021), 18 mar. (Adnkronos) - Al presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che chiede al centrodestra di riprendere il confronto per individuare i candidati sindaci alle prossime Comunali, a partire da, il segretario della Lega, Matteo, replica: "In questo momento io sto spendendo tutto il mio tempo sul temasblocchiamo i, approviamo ie poi ragioniamo di tutto il resto. Certo, chi ha detto no aper mesi,qualche proposta alternativa, perchè non si possono dire solo dei no". "Io -ribadisce il leader del Carroccio- continuo a ritenere chesarebbe il miglior sindaco per, se qualcuno la pensa in ...

