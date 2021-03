Renzi d’Arabia adesso va in Africa (Di giovedì 18 marzo 2021) Il senatore Matteo Renzi è pronto a partire di nuovo. Ma stavolta la destinazione non sarà la penisola arabica ma l’Africa. Senegal e Kenya, poi forse anche Ruanda. Il Fatto Quotidiano scrive oggi che la partenza per Dakar dovrebbe essere imminente, forse subito dopo il 20 marzo, data della prossima assemblea nazionale di Italia Viva. E non si tratta di conferenze a pagamento come nel caso dell’intervista a Mohammad bin Salman. Nell’articolo a firma di Tommaso Rodano si racconta che il senatore di Scandicci parte per rinsaldare il capitale di rapporti personali e relazioni istituzionali. Ovvero quelle che si è costruito nel corso della sua carriera politica. Renzi continua a “fare rete” come quando era ai vertici dello Stato italiano: a Dakar incontrerà il presidente Macky Sall, in Kenya dovrebbe vedere il presidente Uhuru Kenyatta. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Il senatore Matteoè pronto a partire di nuovo. Ma stavolta la destinazione non sarà la penisola arabica ma l’. Senegal e Kenya, poi forse anche Ruanda. Il Fatto Quotidiano scrive oggi che la partenza per Dakar dovrebbe essere imminente, forse subito dopo il 20 marzo, data della prossima assemblea nazionale di Italia Viva. E non si tratta di conferenze a pagamento come nel caso dell’intervista a Mohammad bin Salman. Nell’articolo a firma di Tommaso Rodano si racconta che il senatore di Scandicci parte per rinsaldare il capitale di rapporti personali e relazioni istituzionali. Ovvero quelle che si è costruito nel corso della sua carriera politica.continua a “fare rete” come quando era ai vertici dello Stato italiano: a Dakar incontrerà il presidente Macky Sall, in Kenya dovrebbe vedere il presidente Uhuru Kenyatta. ...

