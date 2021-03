Psg, una vittoria per Di Maria e Marquinhos. Pochettino: “La dedica è per loro…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Netto 3-0 al Parco dei Principi per il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino che ha trovato il successo contro il Lille in Coppa di Francia. Una vittoria decisamente speciale e che prova a riportare il sereno in casa parigina dopo i recenti fatti delle rapine subite dai due calciatori Angel Di Maria e Marquinhos. Lo stesso mister dei francesi, al termine della sfida, intervenendo in conferenza stampa ha voluto in un certo senso dedicare la prova dei suoi ai due calciatori.Pochettino: la dedica dopo le rapinecaption id="attachment 1061781" align="alignnone" width="850" Pochettino (getty images)/caption"Sono felice dello spirito mostrato dai miei giocatori, è tutto merito loro", ha esoridto Pochettino dopo il 3-0 al Lille. "Una ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Netto 3-0 al Parco dei Principi per il Paris Saint-Germain di Mauricioche ha trovato il successo contro il Lille in Coppa di Francia. Unadecisamente speciale e che prova a riportare il sereno in casa parigina dopo i recenti fatti delle rapine subite dai due calciatori Angel Di. Lo stesso mister dei francesi, al termine della sfida, intervenendo in conferenza stampa ha voluto in un certo sensore la prova dei suoi ai due calciatori.: ladopo le rapinecaption id="attachment 1061781" align="alignnone" width="850"(getty images)/caption"Sono felice dello spirito mostrato dai miei giocatori, è tutto merito loro", ha esoridtodopo il 3-0 al Lille. "Una ...

Come Pochettino ha cambiato il PSG L'Ultimo Uomo Psg, una vittoria per Di Maria e Marquinhos. Pochettino: “La dedica è per loro…” Una vittoria decisamente speciale e che prova a riportare il sereno in casa parigina dopo i recenti fatti delle rapine subite dai due calciatori Angel Di Maria e Marquinhos. Lo stesso mister dei ...

