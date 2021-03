Poste Italiane, un anno di Covid: in prima linea e uffici aperti anche in zona rossa (Di giovedì 18 marzo 2021) In questo anno di pandemia da Covid-19, Poste Italiane è rimasta sempre al fianco dei cittadini della provincia di Taranto, garantendo senza sosta i servizi essenziali e mettendo in campo una serie di iniziative volte a semplificare tutte le operazioni e a rendere l’accesso agli uffici più sicuro, nel prevalente interesse della tutela della salute di utenti e lavoratori. Oggi, anche a seguito delle straordinarie misure ministeriali istituite per la regione Puglia, con le quali è stata decretata la “zona rossa”, Poste Italiane comunica che gli uffici postali presenti sul territorio continueranno ad essere aperti secondo i consueti orari. Attualmente in provincia di ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 18 marzo 2021) In questodi pandemia da-19,è rimasta sempre al fianco dei cittadini della provincia di Taranto, garantendo senza sosta i servizi essenziali e mettendo in campo una serie di iniziative volte a semplificare tutte le operazioni e a rendere l’accesso aglipiù sicuro, nel prevalente interesse della tutela della salute di utenti e lavoratori. Oggi,a seguito delle straordinarie misure ministeriali istituite per la regione Puglia, con le quali è stata decretata la “”,comunica che glipostali presenti sul territorio continuerad esseresecondo i consueti orari. Attualmente in provincia di ...

Advertising

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Poste Italiane a Vicenza: garantiti tutti i servizi anche in - elenaricci1491 : #PosteItaliane, un anno di #Covid: in prima linea e uffici aperti anche in zona rossa - TarantiniTime : #PosteItaliane, un anno di #Covid: in prima linea e uffici aperti anche in zona rossa - GazzettaSalerno : Un anno di pandemia, Poste Italiane: anche in zona rossa aperti 99% uffici. - Y00NMINGUK : persa nei meandri delle poste italiane -