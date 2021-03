Pd | Letta sprint tra segreteria e incontri | resta aperto tema capigruppo** 3

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) – E poi l’incontro con Carlo Calenda. Un’ora di colloquio nella sede di Azione, in corso Vittorio a Roma. Un ‘riguardo’ apprezzato da parte dell’ex-ministro che conha comunque un rapporto di lunga data. L’incontro è stata definito come “un inizio positivo” da fonti di Azione. Che si inserisce nel giro di contatti con le forza politiche cheha detto di voler avviare ma che è stato in qualche modo accelerato anche dal nodo amministrative a Roma con la ‘fuga in avanti’ delle scorse ore sulla possibile candidatura di Roberto Gualtieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta

Enricoha compreso il momento di difficoltà in cui versa il, ha capito che il vuoto di potere di fatto non era più prolungabile e ha quindi preso il toro per le corna. Prima i due ...Il segretario Enricoformalizzerà successivamente la nomina del coordinatore della Segreteria nazionale. Alla vicesegretaria Irene Tinagli è affidata la missione "Italia globale". Al ...Al via il 30 marzo la piattaforma per gli indennizzi. I pagamenti cominceranno tra l'8 e il 10 aprile, e la conclusione dell'erogazione è fissata in aprile per tutte le domande. Coinvolti pure negozi ...Uno, due, tre. Segretario eletto domenica scorsa, e siamo già a giovedì con la squadra al completo. Mai si era visto un insediamento così rapido, una presa di possesso tanto veloce. Enrico Letta ha co ...