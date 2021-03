Non è il fallimento del calcio italiano, ma di Juventus e Inter (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche la Lazio saluta la Champions League, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita nell’impresa di ribaltare il risultato contro la corazzata Bayern Monaco. Le partite degli ottavi di finale hanno confermato le difficoltà del calcio italiano, nessuna squadra del campionato di Serie A è riuscita a staccare il pass per i quarti di finale della competizione. Si tratta di un fallimento che potrebbe portare pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico, i club hanno perso tanti soldi che avrebbero fatto comodo in un momento di crisi come quello iniziato a causa della pandemia da Coronavirus. Le squadre italiane non sono più competitive a livello europeo, almeno in Champions League mentre in Europe League, Roma e Milan sono ancora in corsa. Il fallimento è di Juventus e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche la Lazio saluta la Champions League, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita nell’impresa di ribaltare il risultato contro la corazzata Bayern Monaco. Le partite degli ottavi di finale hanno confermato le difficoltà del, nessuna squadra del campionato di Serie A è riuscita a staccare il pass per i quarti di finale della competizione. Si tratta di unche potrebbe portare pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico, i club hanno perso tanti soldi che avrebbero fatto comodo in un momento di crisi come quello iniziato a causa della pandemia da Coronavirus. Le squadre italiane non sono più competitive a livello europeo, almeno in Champions League mentre in Europe League, Roma e Milan sono ancora in corsa. Ilè die ...

Advertising

fleinaudi : Signor Ministro, sa che noi la stimiamo e dunque Le diciamo con franchezza che se “il Governo ci crede ...” gli ita… - FrancescoLollo1 : Se dopo un anno dal primo #lockdown si sta provvedendo a nuove restrizioni e ad altre chiusure generalizzate per Pa… - fattoquotidiano : ARCURI UN FALLIMENTO? Per il centrodestra aveva troppi incarichi, per Matteo Salvini, che non ha mai perso occasion… - CGalezzi : RT @fleinaudi: Signor Ministro, sa che noi la stimiamo e dunque Le diciamo con franchezza che se “il Governo ci crede ...” gli italiani non… - LuigiBevilacq17 : RT @capuanogio: Il fallimento della #SerieA in #ChampionsLeague sono le eliminazioni dell’#Inter in un girone abbordabile e della #Juventus… -