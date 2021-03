Menopausa, perchè alcune donne hanno un calo del desiderio sessuale e altre no (Di giovedì 18 marzo 2021) Il passaggio alla menopausa è spesso accompagnato da problematiche sessuali, quali il calo del desiderio. Tuttavia, non tutte le donne lo sperimentano allo stesso modo. Un nuovo studio ha identificato gli elementi che influenzano il rischio di disfunzioni sessuali in una donna e ha cercato di determinare l’efficacia della terapia ormonale nel ridurre tale rischio e modificare il comportamento sessuale. I risultati di tale studio sono pubblicati online su Menopause, la rivista della North American Menopause Society (NAMS). Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Il passaggio alla menopausa è spesso accompagnato da problematiche sessuali, quali il calo del desiderio. Tuttavia, non tutte le donne lo sperimentano allo stesso modo. Un nuovo studio ha identificato gli elementi che influenzano il rischio di disfunzioni sessuali in una donna e ha cercato di determinare l’efficacia della terapia ormonale nel ridurre tale rischio e modificare il comportamento sessuale. I risultati di tale studio sono pubblicati online su Menopause, la rivista della North American Menopause Society (NAMS).

BlankPatrizia : @elisaarcy Vassallo mio perché invece del perizoma nun lasci giulia e te piji giada che tra poco mi va in menopausa? - VannaRicci : RT @lorypil66: Quando una donna va in menopausa prima di prescriverle una terapia ormonale la si invita ad un esame ematico per verificare… - fendente1 : RT @lorypil66: Quando una donna va in menopausa prima di prescriverle una terapia ormonale la si invita ad un esame ematico per verificare… - fabianadagosti4 : Che mezza giornata impegnativa..me sento come se me fosse passato un autobus sopra...troppe emozioni per la mia età… - lorypil66 : Quando una donna va in menopausa prima di prescriverle una terapia ormonale la si invita ad un esame ematico per ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Menopausa perchè Conto alla rovescia per l'ok ad AstraZeneca, von der Leyen: pronti a nuova stretta sull'export ...rischio per le donne in menopausa che non hanno controindicazioni e assumono la terapia ormonale sostitutiva". "Questo è l'ennesimo attacco alla salute delle donne - ha affermato Gambacciani - perchè ...

covid - Oms: 'Continuare a vaccinare con AstraZeneca. Al momento i benefici sono più dei rischi' ...rischio per le donne in menopausa che non hanno controindicazioni e assumono la terapia ormonale sostitutiva'. 'Questo è l'ennesimo attacco alla salute delle donne - ha affermato Gambacciani - perchè ...

Donne ipertese a cinquanta anni? Non è «colpa» della menopausa Corriere della Sera ...rischio per le donne inche non hanno controindicazioni e assumono la terapia ormonale sostitutiva". "Questo è l'ennesimo attacco alla salute delle donne - ha affermato Gambacciani -......rischio per le donne inche non hanno controindicazioni e assumono la terapia ormonale sostitutiva'. 'Questo è l'ennesimo attacco alla salute delle donne - ha affermato Gambacciani -...