Mancini sul ritorno in Azzurro di De Rossi | “Sono sicuro darà un importante contributo”

Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, ha così commentato al sito ufficiale della FIGC l'arrivo nel proprio staff di Daniele De Rossi come suo nuovo collaboratore: "Mi fa molto piacere che Daniele si aggiunga al nostro gruppo, Sono certo che saprà dare ai ragazzi un contributo importante e spero che questa sua prima esperienza possa essergli utile per il futuro".

