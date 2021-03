Llorente, contro il Napoli: “Volevano che andassi via: tolto numero e allenamenti a parte” (Di giovedì 18 marzo 2021) Llorente ha ricordato i suoi ultimi mesi al Napoli, ha affermato che Volevano che andasse via, gli hanno tolto il numero di maglia e fatto allenare a parte. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 marzo 2021)ha ricordato i suoi ultimi mesi al, ha affermato cheche andasse via, gli hannoildi maglia e fatto allenare a. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Sal16448498 : Chest e’????????Llorente contro il Napoli: 'Mi ha tolto il numero e allenamenti a parte, volevano che andassi via' - tuttonapoli : Llorente contro il Napoli: 'Tolto il numero e allenamenti a parte, volevano che andassi via' - sowmyasofia : Fernando Llorente contro Gattuso: “Non si fidava di me” - zazoomblog : Fernando Llorente contro Gattuso: “Non si fidava di me” - #Fernando #Llorente #contro #Gattuso:… - infoitsport : Udinese, Llorente contro Gattuso: 'Via da Napoli perché non si fidava di me' -