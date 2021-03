Kate Middleton, i migliori look in un anno di appuntamenti su Zoom (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche l'occhio vuole la sua parte. Anche su Zoom e su tutti gli altri strumenti di videoconferenze. Lo abbiamo imparato un po' tutti in un anno di pandemia, e ne sa qualcosa anche Kate Middleton . La ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Anche l'occhio vuole la sua parte. Anche sue su tutti gli altri strumenti di videoconferenze. Lo abbiamo imparato un po' tutti in undi pandemia, e ne sa qualcosa anche. La ...

Advertising

infoitcultura : Kate Middleton: cara Meghan, come vedi non sono affatto in trappola - infoitcultura : William e Kate Middleton, il rispetto dei doveri reali (oltre le polemiche) - infoitcultura : Kate Middleton riprende gli impegni da royal con William d’Inghilterra: è super glam, ma “delusa - vogue_italia : William non l'ha presa bene. Per nulla - lillydessi : Kate Middleton ritrova il sorriso e il blazer verde da 70 euro è una favola - DiLei -