Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar è nato con gli occhi azzurri? (Di giovedì 18 marzo 2021) Akash Kumar è nato con gli occhi azzurri o si è sottoposto ad un intervento di brightocular? Questo è il dubbio che esploso durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, il quale, però, non è mai stato risolto perché se da una parte c'è il modello che dice di essere nato con questo colore, dall'altra tanti altri lo accusano del contrario. A oggi, il sospetto rimane. Ma stando ad alcune foto apparse sul web e alla recente dichiarazione di Giacomo Urtis, sembrerebbe che il naufrago si sia sottoposto all'intervento. Cerchiamo di capirne di più insieme. Brightocular, cos'è? Ma cos'è il brightocular, o meglio conosciuto come impianto dell'iride? Dunque, la procedura d'impianto dell'iride viene effettuato in anestesia topica e non supera i 15 minuti per ogni ...

