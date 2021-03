Identificato dai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta

(Di giovedì 18 marzo 2021) A Novara è statoil primo caso in Italia di variante inglese del Covid-19 in un gatto maschio di razza europea. Covid, primo caso di variante inglese in un gatto: “Nessun allarme” su Notizie.it.

Identificato dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte. L'animale, come i suoi proprietari, sono in via di guarigione.