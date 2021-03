Haiti: stato di emergenza in varie località dopo violenze (Di giovedì 18 marzo 2021) Il decreto, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale Haitiana (Le Moniteur Spécial n.18) è stato firmato da Moise al termine di una riunione del consiglio dei ministri e riguarda le aree di Village ... Leggi su ansa (Di giovedì 18 marzo 2021) Il decreto, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficialeana (Le Moniteur Spécial n.18) èfirmato da Moise al termine di una riunione del consiglio dei ministri e riguarda le aree di Village ...

Ultime Notizie dalla rete : Haiti stato Haiti: stato di emergenza in varie località dopo violenze Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, ha firmato un decreto con cui ha imposto lo stato di emergenza in numerose località del Paese, dopo la nuova giornata di disordini e violenze registrata ieri, a cui hanno ...

