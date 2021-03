GTA Online: Questa settimana Ricompense Doppie in Arena War (Di giovedì 18 marzo 2021) Indossa l’abito più estremo, respira i gas di scarico e goditi le luci dei razzi nell’attività più amata della Maze Bank Arena! La serie di sfide diArena War frutta Ricompense Doppie (in GTA$, RP e Punti Arena) a ogni partecipante, in ogni modalità, da Pallabomba ad All’ultimo rottame. Trasforma il rombo del tuo motore nel ringhio di un predatore alfa.Questa settimana, inoltre, chi possiede un’officina dell’Arena può aggiungere gratis a ogni veicolo dell’Arena il salto verticale. Ricompense Doppie in Caccia al RhinoIn Caccia al Rhino, i cacciatori a bordo di veicoli fuoristrada sono armati solo di ingegno e bombe adesive; le prede, invece, godono della protezione fornita dal carro armato e devono ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 marzo 2021) Indossa l’abito più estremo, respira i gas di scarico e goditi le luci dei razzi nell’attività più amata della Maze Bank! La serie di sfide diWar frutta(in GTA$, RP e Punti) a ogni partecipante, in ogni modalità, da Pallabomba ad All’ultimo rottame. Trasforma il rombo del tuo motore nel ringhio di un predatore alfa., inoltre, chi possiede un’officina dell’può aggiungere gratis a ogni veicolo dell’il salto verticale.in Caccia al RhinoIn Caccia al Rhino, i cacciatori a bordo di veicoli fuoristrada sono armati solo di ingegno e bombe adesive; le prede, invece, godono della protezione fornita dal carro armato e devono ...

