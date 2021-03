"Grave errore politico". Andrea Scanzi massacra Mario Draghi: "Deve spiegare perché", imperdonabile su AstraZeneca? (Di giovedì 18 marzo 2021) Come farà il governo presieduto da Mario Draghi a ricostruire la fiducia attorno al vaccino di AstraZeneca dopo la sospensione immotivata che ha scatenato il panico? Lo ha chiesto Lilli Gruber a Andrea Scanzi, ospite in collegamento a Otto e Mezzo su La7. “Deve fare ciò che ha fatto molto poco, ovvero parlare e spiegare, possibilmente dicendo la verità”, è stata la risposta del giornalista del Fatto Quotidiano, che poi ha aggiunto: “A me ha sempre convinto poco questa grande liturgia celebrativa di Draghi che non Deve parlare perché è sobrio e sopra tutto. Sarebbe vero se non fossimo dentro una pandemia”. Inoltre Scanzi ha sottolineato che rispetto a quando è stata decisa la sospensione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Come farà il governo presieduto daa ricostruire la fiducia attorno al vaccino didopo la sospensione immotivata che ha scatenato il panico? Lo ha chiesto Lilli Gruber a, ospite in collegamento a Otto e Mezzo su La7. “fare ciò che ha fatto molto poco, ovvero parlare e, possibilmente dicendo la verità”, è stata la risposta del giornalista del Fatto Quotidiano, che poi ha aggiunto: “A me ha sempre convinto poco questa grande liturgia celebrativa diche nonparlareè sobrio e sopra tutto. Sarebbe vero se non fossimo dentro una pandemia”. Inoltreha sottolineato che rispetto a quando è stata decisa la sospensione del ...

riotta : Aver vaccinato medici, avvocati, docenti universitari, militari, altre categorie non a rischio per lavoro età altr… - DaRonz82 : Italiano rivedibile ? Errore grave aver vaccinato i medici ? Autoretweet, hai visto mai che qualcuno era distratto… - xManuelVanacore : @Antonio16_92 Insomma era in area piccolo davanti alla porta. Ha sbagliato si, ma non un errore così grave per la dinamica - Maximo_Catena : @acmilan Purtroppo grave errore difensivo, ma come sempre il portiere non fa la scelta migliore, se va via sicurame… - cottinilor : RT @lucianocapone: Sospendere il vaccino AstraZeneca non è stata 'una ragionevole difesa della salute pubblica ma conduce, attraverso un’in… -