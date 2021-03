Gianni Morandi torna a scrivere: “È più dura del previsto”. Mihajlovi?: “Ti vogliamo bene” (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo usa come hashtag. Quasi a non voler far preoccupare le centinaia di fan che chiedono come sta. “È più dura del previsto“, scrive Gianni Morandi su Instagram e poi cita l’ospedale di Cesena dove si trova ricoverato da una settimana. Gianni si è ustionato mani e piedi mentre stava bruciando alcune sterpaglie. “17 marzo. Grazie ragazzi!“, il commento al video postato, nel quale Siniša Mihajlovi? e i giocatori gli augurano di guarire presto e ti tornare a trovarli: “Ti vogliamo bene”, dice il mister. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@Morandi official) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo usa come hashtag. Quasi a non voler far preoccupare le centinaia di fan che chiedono come sta. “È piùdel“, scrivesu Instagram e poi cita l’ospedale di Cesena dove si trova ricoverato da una settimana.si è ustionato mani e piedi mentre stava bruciando alcune sterpaglie. “17 marzo. Grazie ragazzi!“, il commento al video postato, nel quale Siniša? e i giocatori gli augurano di guarire presto e tire a trovarli: “Ti”, dice il mister. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

