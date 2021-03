Gerli fa un passo indietro: l’ingegnere delle previsioni sbagliate rinuncia all’incarico nel Cts (Di giovedì 18 marzo 2021) Alla fine è arrivato il passo indietro. Alla vigilia della prima riunione del nuovo Comitato tecnico scientifico è arrivata la rinuncia formale all’incarico da parte di Alberto Giovanni Gerli, uno dei dodici membri nominati martedì scorso dalla Protezione civile sotto il nuovo governo Draghi. La sua nomina ha suscitato molto scalpore dal momento che Gerli, ingegnere di formazione e di professione, s’è messo in mostra per le tante previsioni sbagliate dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Pur essendosi lanciato in diverse stime (dalla zona bianca in Veneto al crollo delle positività in Lombardia a marzo) queste si sono per lo più rivelate sbagliate nel tempo. previsioni disattese che i giornali ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Alla fine è arrivato il. Alla vigilia della prima riunione del nuovo Comitato tecnico scientifico è arrivata laformaleda parte di Alberto Giovanni, uno dei dodici membri nominati martedì scorso dalla Protezione civile sotto il nuovo governo Draghi. La sua nomina ha suscitato molto scalpore dal momento che, ingegnere di formazione e di professione, s’è messo in mostra per le tantedall’inizio della pandemia di Coronavirus. Pur essendosi lanciato in diverse stime (dalla zona bianca in Veneto al crollopositività in Lombardia a marzo) queste si sono per lo più rivelatenel tempo.disattese che i giornali ...

