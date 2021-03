Galeone: «Allegri voleva portare due giocatori del Real Madrid alla Juventus» (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovanni Galeone parla di Massimiliano Allegri e della possibile destinazione del tecnico ex Juventus: ecco le sue dichiarazioni Giovanni Galeone ha parlato di Massimiliano Allegri ai microfoni di Radio Bianconera. Allegri – «Allegri al Real Madrid? Non credo, è stato molto vicino al Paris Saint Germain ma al momento non credo voglia andare all’estero. Roma o Napoli? Non è un mistero che De Laurentiis gli stia dietro da tanto tempo». CHAMPIONS LEAGUE – «L’altro giorno ho mandato un messaggio ad Allegri dicendogli che se avesse avuto uno tra Gundogan e Benzema avrebbe vinto di sicuro la Champions League. Lui mi ha detto che Gundogan non volle andare alla Juve e Benzema non si sarebbe mosso da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovanniparla di Massimilianoe della possibile destinazione del tecnico ex: ecco le sue dichiarazioni Giovanniha parlato di Massimilianoai microfoni di Radio Bianconera.– «al? Non credo, è stato molto vicino al Paris Saint Germain ma al momento non credo voglia andare all’estero. Roma o Napoli? Non è un mistero che De Laurentiis gli stia dietro da tanto tempo». CHAMPIONS LEAGUE – «L’altro giorno ho mandato un messaggio addicendogli che se avesse avuto uno tra Gundogan e Benzema avrebbe vinto di sicuro la Champions League. Lui mi ha detto che Gundogan non volle andareJuve e Benzema non si sarebbe mosso da ...

