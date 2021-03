Foibe | domani il docufilm sull' Esodo Giuliano-Dalmata e Corsa del Ricordo in esclusiva su Adnkronos

(Di giovedì 18 marzo 2021) () - Ladel2021, in onore dei martiri delle, a causa della pandemia, è andata in scena in modalità virtuale. Alla fine, anche se in maniera diversa dal solito, la manifestazione ha raggiunto l'obiettivo registrando la partecipazione di atleti in ogni parte d'Italia e all'estero che hanno voluto onorare sportivamente le nobili finalità che l'evento si prefigge. Gli organizzatori hanno voluto, in questa occasione speciale, dare vita a un- che sarà diffuso in anteprima da, venerdì 19 marzo e visibile in homepage dalle ore 10:30 (a questo indirizzo: La storia viene celebrata attraverso la testimonianza di due esuli. Una novantenne – Giovanna Martinuzzi - che, nel quartiere romano, è stata ...

La discussione se vogliamo rinasce dopo la vicenda dellein Veneto, con la lettera inviata ... ndr)? E sequalcuno arrivasse dagli abitanti di Via XX settembre (nel 1870, giorno della ...Immaginate di entrare in una grande libreria, chiedere un libro di quelli denigranti le, e sentirsi dire dal commesso che giammai venderà tomi offensivi verso le sensibilità di ...di tutti.(Adnkronos) – La Corsa del Ricordo 2021, in onore dei martiri delle Foibe, a causa della pandemia, è andata in scena in modalità virtuale. Alla fine, anche se in maniera diversa dal solito, la manifes ...La Corsa del Ricordo 2021, a causa della pandemia, è andata in scena in modalità virtuale. Alla fine, anche se in maniera diversa dal solito, la manifestazion ...