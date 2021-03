Enel: Starace, ‘in 2021 in linea con piano acceleriamo investimenti in rinnovabili’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Nel corso del 2021, in linea con il piano Strategico e i suoi obiettivi di decarbonizzazione e digitalizzazione, prevediamo di accelerare gli investimenti nelle rinnovabili, nel miglioramento della qualità e della resilienza delle reti, nonché nell’elettrificazione dei consumi”. Ad affermarlo è l’ad di Enel, Francesco Starace commentando i risultati del 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Nel corso del, incon ilStrategico e i suoi obiettivi di decarbonizzazione e digitalizzazione, prevediamo di accelerare glinelle rinnovabili, nel miglioramento della qualità e della resilienza delle reti, nonché nell’elettrificazione dei consumi”. Ad affermarlo è l’ad di, Francescocommentando i risultati del 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

