Ema | vaccino Astrazeneca è sicuro ed efficace Draghi | si riprende da domani

lorepregliasco : ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca è sicuro e efficace - RobertoBurioni : EMA: le trombosi cerebrali potrebbero essere legate al vaccino, ma sono state 18 (diciotto) su 20 milioni (ventimil… - Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - attilascuola : RT @riktroiani: Il premier francese #Castex ha confermato che si farà lui stesso vaccinare, domani pomeriggio, con il #vaccino di #AstraZen… - RoscioliTerry : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccino #As… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema vaccino

... la Brexit e Pfizer: l'affare Covid vale 150 miliardi La rara trombosi cerebrale riscontrata in Germania e il confronto sui numeri Perché, secondo, ilAstraZeneca è sicuroLe conclusioni pubblicate oggi dall', l'Agenzia europea per i medicinali, sulanti - Covid AstraZeneca, sono chiarissime nell'escludere un aumento del rischio di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate, rispetto all'...Possono riprendere in tutta Italia le somministrazioni del vaccino AstraZeneca, sospeso giovedì scorso in via cautelativa dall'Aifa [LEGGI]. Domani, 19 marzo, potranno riprendere le vaccinazioni anti- ...Sì alla ripresa dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca, sospeso in via temporanea e precauzionale in diversi Paesi europei, tra cui in Italia, lunedì 15 marzo per decisione di Aifa, l’Agenzia italiana ...