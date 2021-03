E in Uk Boris scende in campo | ' Mi farò iniettare il siero di Oxford'

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Regno Unito mantiene il netto vantaggio sulla Ue in termini di vaccinazioni effettuate. E ieri il premierJohnson, nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni, ha rivelato d'aver ...

Il Regno Unito mantiene il netto vantaggio sulla Ue in termini di vaccinazioni effettuate. E ieri il premierJohnson, nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni, ha rivelato d'aver ricevuto la convocazione per vaccinarsi contro il Covid, rientrando nella fascia di età degli ...Johnson ha sollevato la questione con Rohani, ma sembra che prima di discutere della sorte ... Con una notain campo anche il Foreign Office, credo preoccupato che la vicenda possa ...Il Regno Unito mantiene il netto vantaggio sulla Ue in termini di vaccinazioni effettuate. E ieri il premier Boris Johnson, nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni, ha rivelato d'aver..LONDRA. “Molto presto farò il vaccino e sarà quello di Oxford-AstraZeneca”. L’annuncio, Boris Johnson, lo ha fatto oggi il Parlamento. Perché lo scetticismo, che sia provato o meno, dell’Europa verso ...