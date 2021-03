Bomba nella notte | paura a Ponticelli | è guerra

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Alle 3.30 un boato. Come se fosse una, ma in parte lo è, qualcuno ha deciso di piazzare unaartigianale in via Luigi Crisonio, nel cuore del centro storico di, quartiere orientale di Napoli. La deflagrazione ha distrutto autovetture in sosta, distrutto vetri dei palazzi, crepe negli edifici e cassonetti della spazzatura in fiamme. Terrore tra i residenti: in decine sono scesi per strada terrorizzati. Vigili del Fuoco, polizia e forze dell’ordine hanno presidiato la zona e soccorsi i presenti. Un miracolo che non ci siano feriti. È un atto intimidatorio della camorra.zona abita un esponente di spicco del clan De Micco. Solo domenica ci sono stati un morto e un ferito poco distante, in risposta ad un altro agguato della ...