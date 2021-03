Black Panther 2: Martin Freeman conferma che farà parte del cast (Di giovedì 18 marzo 2021) L'attore Martin Freeman, in una recente intervista, ha confermato che farà parte del cast di Black Panther 2, in arrivo nel 2022. Black Panther 2 potrà contare sulla presenza nel cast di Martin Freeman e a confermarlo è stato lo stesso attore in una recente intervista. La star britannica ha però ammesso di non essere a conoscenza dei dettagli del progetto prodotto dalla Marvel che dovrà fare i conti con l'assenza del suo protagonista. Martin Freeman, ai microfoni di Collider, ha dichiarato che riprenderà il ruolo di Everett Ross che ha già interpretato in Captain America: Civil War: "Sì, reciterò nel secondo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) L'attore, in una recente intervista, hato chedeldi2, in arrivo nel 2022.2 potrà contare sulla presenza neldie arlo è stato lo stesso attore in una recente intervista. La star britannica ha però ammesso di non essere a conoscenza dei dettagli del progetto prodotto dalla Marvel che dovrà fare i conti con l'assenza del suo protagonista., ai microfoni di Collider, ha dichiarato che riprenderà il ruolo di Everett Ross che ha già interpretato in Captain America: Civil War: "Sì, reciterò nel secondo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Panther 2: Martin Freeman conferma che farà parte del cast - CHl4RA : Io ci ho trovato Black Panther e ho quasi pianto - basicleoo : RT @danidanidaani: ho appena visto Black Panther e vorrei un sacco andare a vivere a Wakanda - basicleoo : RT @spaccamilcollo: some of y'all are VERY privileged and it shows :)) mia madre ha letteralmente pianto vedendo black panther perché non a… - basicleoo : RT @ClayJensenF: pensando all'attore di Black Panther mi viene da piangere -